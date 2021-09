Cómo recuperar el césped después de la temporada de frío

Volver a tener el jardín en condiciones luego del invierno es una tarea que puede tener sus complicaciones. Es que, las plantas y el césped muchas veces necesita de ayuda para salir de la hibernación. En esta nota te traemos algunos consejos para poder disfrutar rápidamente del verdor de tu jardín.

A pesar de que hayamos realizado un gran trabajo en la temporada anterior, el césped sufre durante los meses de frío. Esto se hace notable a través de la pérdida de color, la falta de fuerza y espacios absolutamente vacíos.

Foto: Pinterest

Cómo regenerar el césped de tu jardín

El riego y la fertilización son fundamentales para que el césped se regenere después de la temporada de frío. Sin embargo, otras tareas de jardinería colaborarán en que este proceso se agilice.

Es importante que, durante los últimos días de invierno, comencemos a incorporar materia orgánica en el suelo. De esta forma ya iremos aportándole los nutrientes necesarios para incentivar a las raíces.

Existen también fertilizantes químicos que contienen nitrógeno, fósforo y potasio (triple 15). Su aplicación puede realizarse de forma manual, sin embargo, siempre será más eficiente si se disuelve en el agua de riego ya que las raíces lo podrán asimilar más rápidamente.

Foto: Pixabay

También es fundamental que, a pesar de no verse saludable, se realicen cortes periódicos cada vez que veamos que su altura no es la deseada. Esto no solo hará que se fortalezca el césped que está en crecimiento, sino que también colaboraremos a esparcir las semillas.

En tanto, oxigenar la tierra utilizando una horquilla para hacer pequeños orificios también será beneficioso. Estos mismos espacios pueden servir para la resiembra de las zonas calvas.