Ximena Capristo demuestra como lucir un bikini amarillo esta temporada

Ximena Capristo salió a respaldar, hace unas semanas, a Sabrina Garciarena tras las críticas que recibió la actriz por besar a su hijo y compartirlo en redes sociales.

“Yo nunca tuve papá, entonces no sé si él me hubiese dado un beso en la boca. Pero yo con mi hijo me muestro siempre, le doy un beso en la boca porque lo amo con toda mi alma. Es un piquito, no es un chape” señaló Ximena. “Viene, me abraza, me dice te amo y me da un pico. “¿Le voy a decir que no me lo dé? Ese amor que tiene tu hijo para con vos no es nada que esté sucio en la cabeza. Ellos no se dan cuenta si le dan un beso a su mamá. Es un tema muy personal, pero los que piensan mal tienen la mente podrida” cerró la morocha.

Este jueves, Ximena Capristo compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex participante de Gran Hermano lució un bikini de color amarillo, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Ximena Capristo

“Dicen que el amarillo explota este verano!!!! Merienda + música = buena onda. Siempre mi batido preferido me acompaña @ampkprotein hoy lo prepare con sabor chocolate. Me ayuda a tonificar y a reducir grasas…” fue el promocional y extenso texto que eligió Capristo de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Gustavo Conti se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 3 mil corazones. Además, “La Negra” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su voluptuosa figura física.