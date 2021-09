Orlando Bloom fue acechado por un enorme tiburón mientras nadaba y todo quedó registrado en un video de Instagram

Orlando Bloom, actor británico, ha impactado al mundo con su más reciente video en el que se lo puede ver en una situación de gran peligro. El artista dio su gran salto a la fama con dos papeles protagónicos en grandes producciones: en 2001 el del príncipe elfo Legolas en “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” y en 2003 el del herrero Will Turner en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Bloom también se desempeña como “Embajador de buena voluntad de Unicef”.

Recientemente Orlando Bloom ha sorprendido a sus millones de seguidores de Instagram con una publicación en la que el actor es asechado por un tiburón. Bloom se encontraba haciendo surf de remo junto a un enorme tiburón blanco y vivió para contarlo. El actor acompañó el video publicado con el mensaje “Surf de remo con grandes blancos”.

Además de ello, Orlando Bloom también agregó: "Cuando el miedo se convierte en tu amigo y @themalibuartist captura el momento", refiriéndose a la experiencia vivida. Es así que en el video de Instagram se puede ver al actor de "Piratas del Caribe" remando en medio del mar mientras el enorme e intimidante animal rodeaba su tabla de surf muy cerca de él.

Bloom es un hombre muy arriesgado ya que increíblemente no usaba equipo de protección en el momento en que se embarcaba hacia la peligrosa actividad acuática. El actor, por el contrario, decidió ir sin camisa, mostrando con orgullo su físico de gimnasio. Los seguidores de Orlando llenaron de comentarios su publicación de Instagram con mensajes tales como: "Mantente a salvo, amigo" y “¡Dios mío, eso es una locura!”.

Imagen: Vanity Fair

Orlando Bloom parecía estar muy tranquilo en todo momento, como atestigua el video compartido en Instagram, ya que es un experto en el surf con remo debido a que tiene mucha experiencia en ello y causó sensación en 2016 cuando mostró su figura en paños menores mientras cabalgaba sobre las olas completamente desnudo junto a Katy Perry. No obstante no todo es adrenalina y riesgo en la vida del actor ya que el y Katy le dieron la bienvenida a Daisy, su hija, en agosto de 2020, un año después de que se comprometieron.