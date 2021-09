El asombro test visual que pone a prueba tus sentidos de disociación y que casi nadie puede superar

Un test visual es aquel implementado para medir la agudeza visual, es decir la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. Es por ello que traemos una sorprendente prueba para detectar tu nivel de disociación visual. Es sorprendente ya que a pesar de ser sumamente sencilla una gran cantidad de la población demora mucho tiempo en resolverla.

La agudeza que evalúa este test visual se basa en las siguientes capacidades: capacidad de determinar un objeto sobre un fondo, capacidad de determinar dos puntos o líneas separados, capacidad de distinguir la orientación de un símbolo y en la capacidad de reconocer letras o números. Si bien la capacidad de disociación visual no es tomada en cuenta para medir tu agudeza visual, si es relevante a la hora de medir tus capacidades cerebrales en conjunto con tu vista.

En óptica optométrica, para calcular la agudeza visual de un paciente lo que se hace es someterlo a un test en el que tendrá que superar distintas pruebas visuales. Estas se dividen en dos grandes grupos: aquellas que tienen en cuenta la visión de lejos y las que valoran la visión de cerca. Se considera que una persona posee una agudeza visual normal cuando es capaz de discernir contornos nítidos separados a una distancia mínima de 1,75 mm desde una distancia de aproximadamente 6 metro. Esto equivale aproximadamente a la capacidad de apreciar detalles con un diámetro angular de un minuto de grado sexagesimal.

Si bien dentro de lo que se denomina un test visual existe una amplia variedad, todos ellos pretenden valorar no solo la capacidad de distinción de letras y la capacidad lectora para interpretar un texto continuo, sino también la capacidad de disociación. Actualmente existen diferencias entre los distintos tests en cuanto a optotipo, medida de letra, separación, distancia de uso, etc. El 1988 el "Visual Function Comittee of International Council of Ophtalmology" publicó unos estándares para homogeneizar las cartas de lectura. No obstante el test visual de hoy pretende evaluar la agudeza visual y la concentración al lanzar un simple reto: debes encontrar al perro entre los pandas. Es importante medir el tiempo que te tardas en lograr resolverlo.

Imagen: Tuul.tv

En caso de no haber podido encontrar al perro entre los pandas te damos la respuesta a este test visual. El perro se encuentra casi en el centro de la imagen, está alineado hacia la derecha. El tiempo que hayas tardado en resolver este test es proporcional a tu nivel de agudeza visual y disociación, es decir tu capacidad de separar dos o más cosas que estaban unidas a través de la identificación de patrones pequeños.