Cristian Castro reveló por qué se niega a ver la serie de Luis Miguel calificándola como "Grotesca y desatinada"

Cristian Castro, cantante y actor mexicano, recientemente ha causado gran controversia debido a que dio su opinión sobre la bioserie de Luis Miguel. El artista es hijo del actor Manuel "El Loco" Valdés, y sobrino del popular actor Ramón Valdés conocido como “Don Ramón” en “El Chavo del 8”, y la diva Verónica Castro. El artista logró gran popularidad con su segundo en el álbum lanzado en 1993 el cual le dio varios premios, y por primera vez le valió una nominación al Latin Grammy.

Por su parte Luis Miguel, apodado en ocasiones como “El Sol de México”, es un cantante y productor musical mexicano nacido en Puerto Rico. El cantante ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy, con tan solo 14 años de edad y también el artista Latino más joven en recibir una estrella en el paseo de Hollywood a sus 26 años.

Luis Miguel ha sido el centro de atención en el último año debido a lanzamiento de su bioserie por la plataforma de streaming Netflix. “Luis Miguel la serie” ha sido todo un éxito en cuanto a rating ya que la vida del artista parece ser de gran interés para millones de personas en el mundo. No obstante al parecer habría alguien en desacuerdo con esto y este sería Cristian Castro.

Castro dio su opinión personal sobre la bioserie de Netflix ante las cámaras del reconocido programa de espectáculos “Ventaneando”. Fue allí donde Cristian, además de hablar sobre los proyectos que tiene a futuro, habló sobre la serie de Luis Miguel la cual increíblemente calificó como “Grotesca y desatinada”.

Imagen: Youtube

El cantante confesó el sentirse halagado y hasta agradecido por el hecho de que Luis Miguel le haya dedicado un capítulo completo en la bioserie de Netlix. No obstante, Castro también reveló que ha preferido no verla ya que no solo no es de su agrado sino más bien grotesca. Al respecto Cristian afirmó: “Le tengo tanto respeto que no vi la serie porque me parecía grotesca”. Sin embargo Cristian Castro aseguró que está dispuesto a entablar una amistad con Luis Miguel ya que lo admira profundamente por su trabajo en la industria.