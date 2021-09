Importante: así es como debes calmar a un perro que está nervioso

Las mascotas al igual que las personas, viven diversas emociones. Pero lo que nos diferencia es que los perros sienten miedo a otras cosas a las que tal vez a nosotros nos parezcan poco importantes. Por eso, hay que tratar de entenderlos cuando se ponen nerviosos y ayudarlos a que se calmen siguiendo una serie de pasos muy sencillos.

Debes saber que los perros viven diferentes emociones y aunque no lo parezca, pueden alterarse cuando algo no les gusta y ponerse nerviosos. En esos casos, no merecen ser regañados, puesto que podría hacerles peor. Sino por el contrario, tratar de comprenderlos y acompañarlos para que no sufran.

Los perros pueden ponerse nerviosos cuando algo no les gusta

Fuente: Pixabay

Detectar la fuente de nerviosismo

Un primer paso para poder calmar a las mascotas es detectar cuál es la fuente del miedo. Es decir, ver de cerca qué es lo que le causa temor o nervios. Una vez que tengamos en claro de qué se trata, podremos ofrecerle una mejor ayuda.

La mayoría de los perros se sienten incómodos cuando hay ruidos fuertes, como los fuegos artificiales. Aunque también pueden verse alterados por la presencia de otras mascotas o incluso de niños.

Trata de acompañar al animal y no lo regañes

Fuente: Pixabay

En esos casos, los animales tienden a llorar y buscar un lugar para esconderse. Cuando eso suceda, no lo regañes, puesto que podría complejizar la situación y hacer que la mascota se sienta peor. En cambio, acompáñalo al lugar que ha escogido para protegerse y trata de distraerlo de la fuente de miedo hablándole dulcemente e incluso tratando de jugar.

Es importante no forzar nada, ya que ellos lo que necesitan es poder relajarse. En tal sentido, comienza hablándole suavemente, continúa por unas caricias y poco a poco trata de distraerlo con sus juguetes.

En el caso en que no puedas detectar la fuente de los nervios y no exista ninguna amenaza visible, entonces lo mejor es que acudas al veterinario, quien sabrá detectar si existe alguna dolencia que esté provocando incomodidad en el perro.