Desde Miami Rocío Guirao Díaz hace sentir el calor y revoluciona Instagram

Rocío Guirao Díaz es una modelo argentina que nació en Buenos Aires, un 27 de junio de 1984. Modela desde los 14 años y formó el grupo de las llamadas “Lolitas”, que fueron jóvenes que a muy corta edad comenzaron a trabajar como modelos y entre las que también se encuentra Nicole Neumann.

En estas horas Rocío Guirao Díaz ha dejado un video en Instagram donde muestra toda su destreza a la hora de ejercitarse, cosa que hace diariamente. La modelo hace varios meses que está viviendo en Miami, Estados Unidos, lugar donde ella misma confiesa haberse radicado al menos por ahora.

Al ser consultada Rocío Guirao Díaz por sus seguidores sobre cómo se alimentaba para mantener su esbelto cuerpo, la modelo ha expresado que no le gusta dar consejos sobre alimentación ya que no se considera una experta y cada cuerpo y metabolismo diefiere mucho.

Por ello, Rocío ha explicado por qué no le gusta mostrar su comida en Instagram diciendo: "Les aconsejo que sigan a una nutricionista". La modelo remarcó que no le parece "sano" ni "productivo" mostrar qué come en la red.

Imagen: Instagram Rocío Guirao Díaz

Con muy buena onda Rocío Guirao Díaz ha expresado: "No soy partidaria de mostrar comida en Instagram. Cada tanto les puedo compartir un plato que esté para la foto pero mostrar todo lo que como no me parece sano ni productivo. Les aconsejo seguir a nutricionistas que den buenos consejos”.

Imagen: Instagram Rocío Guirao Díaz

Acá te dejamos el video de los ejercicios que Rocío Guirao Díaz que ha subido a su cuenta de Instagram: