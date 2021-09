¿Recuerdas al niño de “ET, El extraterrestre”? Mira cómo luce a sus 49 años

ET, El Extraterrestre fue una película de ciencia ficción que marcó una generación, y sus protagonistas quedaron en la retina y memoria de varios. Especialmente el papel de “Elliot”, el niño que ayudó a ET a regresar a casa, protagonizado por Henry Jackson Thomas Jr. y dirigida por Steven Spielberg.

El actor inició su carrera cinematográfica a los 9 años, cuando protagonizó “The Steeler and the Pittsburgh Kid”, en el año 1981. Con un papel poco relevante, el trabajo del actor no tomó la dimensión esperada. Sin embargo, un año después, el rumbo de su carrera giraría por completo.

En 1982 llegó a la fama con “ET, El Extraterrestre” y de ahí en más el niño inició una popularidad absoluta, en donde los fans lo recuerdan con amor y cariño por su impecable papel, y también por la dulzura que emanaba el niño en un guion magnífico, que potenció las virtudes de Henry.

Luego del exitoso film, el actor también participó de películas de época y comerciales: Misunderstood (1984), Cloak & Dagger (1984), Frog Dreaming (1986), Murder One (1988) y Valmont (1989). Más cerca en el tiempo, su figura incursionó otros géneros, tal es así que en 2016 interpretó a un cura en “Ouija: El Origen del Mal”, y en 2017, fue uno de los protagonistas de “Gerald 's Game”.

Fuente: Instagram Henry Thomas

Actualmente el pequeño “Elliott” tiene 49 años y cuenta con una tres hijos, viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Aunque se está aproximando a sus cinco décadas, Henry Jackson Thomas Jr. conserva una reliquia que lo remonta a su infancia, un tesoro que guarda bajo siete llaves: el buzo rojo con el que protagonizó “ET, El Extraterrestre”.