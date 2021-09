Este es el mensaje de Instagram que estremeció a Ricardo Montaner

Ricardo Montaner, cantautor, fue sorprendido por su propia esposa con un romántico mensaje que lo conmovió fuertemente. El exitoso artista es mundialmente famoso por lo que a lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos, siendo el pico de su popularidad entre los años 1980 y 1990.Recientemente la popularidad del artista ha vuelto surgir debido a su participación como coach en el programa de “La Voz Argentina”.

Si bien Ricardo Montaner está acostumbrado a vivir momentos de emoción, ya que ha sido ganador de varios premios musicales como el Premio Grammy Latino, tal parece que aún no sabe controlar sus emociones frente a su familia. Es así que el pasado 8 de septiembre, cuando Ricardo se encontraba celebrando su cumpleaños número 64, el artista flaqueó ante el dulce mensaje que su esposa Marlene Rodríguez le dejó en Instagram.

Ricardo Montaner, celebró junto a sus hijos mayores, sus nietos y su esposa. El cantante vivió un momento de emoción luego de leer el romántico mensaje de su esposa en el cual se evidencia cuan enamorada sigue de su esposo. La pareja tiene una larga relación de más de 30 años ya que se casaron en 1989. Estas fueron las segundas nupcias de Montaner quien quedó completamente enamorado de Marlene Rodríguez a quien conoció por ser hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven.

El tierno mensaje de Instagram de Marlene hacia Ricardo fue el siguiente: “Quiero estar pegadita a ti siempre, celebrándote por cualquier motivo, tenerte a mi lado es suficiente para hacer de cada minuto una fiesta. Feliz cumple amor de mi vida…”. Luego de ello Montaner compartió con sus seguidores de Instagram su alegría y emoción por las muestras de amor recibidas de parte de su familia y de sus fans con un mensaje y videos muy especiales. Esto se debe a que su hija Evaluna se encontraba con su esposo Camilo dando un show en Barcelona quien dedicó a Ricardo su concierto al decir: “Este concierto está dedicado a mi suegro, Ricardo, te amo”.

Imagen: Instagram Marlene Rodríguez

Por su parte Ricardo Montaner se expresó diciendo: “Hoy empecé mi celebración de cumple atravesando los cielos de la América del Sur y el Caribe, que tantas alegrías me han brindado, me imaginaba que ahí estaban ustedes viéndome pasar”. A ello añadió: “En breve me encontraré con mis hijos mayores y mis amados nietos y cómo si fuera poco mis hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna cantan y triunfan con tremendos sold outs en #Argentina y #España. Mi amada está a mi lado, mis nueras pendientes de mi y un centenar de mensajes de WhatsApp".