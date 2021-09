Karol G rompe en llanto en Instagram y no puede contener las lágrimas frente a sus seguidores

Karol G, cantante y compositora colombiana ha conmocionado a sus millones de fans tras romper en llanto por una increíble razón. La cantante, que se lanzó internacionalmente a la música con la canción “301” en el año 2012, actualmente es una de las artistas latinas más influyentes en el género urbano. Su gran talento la llevó a que en el año 2017 lanzara su hit “Ahora me llama”, junto con Bad Bunny, con el cual logró ingresar al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”.

Recientemente la cantante colombiana ha generado un gran revuelo en Instagram, red social en la que cuenta con 42 millones de seguidores, a causa de una publicación en sus historias. Es así que Karol G compartió un video en el que aparece con la cara hinchada y con notorias lágrimas de llanto provocadas por un tema muy importante para ella.

Claramente los seguidores de Karol G se preocuparon fuertemente al ver a la artista en ese estado por lo que sospecharon que tendría relación con su ex pareja Anuel AA quien en las últimas semanas ha estado hostigándola al insistir en que le dé una segunda oportunidad. No obstante el motivo de las lágrimas de Karol estaba muy alejado de ello ya que se trataba de su próxima gira de conciertos.

La cantante colombiana rompió en llanto frente a sus seguidores de Instagram al expresarse sobre sus próximos dos recitales que ofrecerá en diciembre en su Colombia, debido a que ya se han agotado las entradas apenas cuatro días después de que se pusieran a la venta. Esto genera un gran impacto y conmoción en Karol G ya que se siente apoyada y valorada por su gente.

Imagen: Publimetro

Sobre ello Karol G expresó en Instagram lo siguiente: “Sólo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo”. A ello agregó: “Ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón. Les juro por Dios, no piensen: ‘Ah, disfruta de los 20’. No, trabajen duro a los 20 para disfrutar después de los 30. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades y todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy linda”.