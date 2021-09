El asombroso test visual que el 95% de las personas falla por falta de agudeza visual

Un test visual es aquel utilizado para medir las habilidades y destrezas en nuestra visión. Estos test son pruebas optométricas sencillas y nada invasivas destinadas a medir la agudeza visual y así realizar una evaluación del sistema visual.

Por su parte, la agudeza visual es el parámetro que evalúa la capacidad del sistema visual para detectar y discriminar detalles de un objeto. Esta tiene dos tipos de mediciones: agudeza visual lejana y agudeza visual cercana. La agudeza visual lejana evalúa la capacidad del sistema visual para detectar y discriminar detalles de un objeto a distancia lejana. Por su parte, la agudeza visual cercana, evalúa la capacidad del sistema visual para detectar y discriminar detalles de un objeto a distancia cercana. La prueba se realiza a la distancia normal de lectura de cada persona.

El siguiente test visual pretende ser una prueba para medir tu agudeza visual cercana al detectar ciertos detalles en una imagen. No obstante, miles de usuarios en las redes sociales, han considerado el siguiente test como todo un reto debido a su gran complejidad y dificultad.

La imagen pertenece al siglo XIX por lo que no es nada fácil. Increíblemente este test visual solo ha podido ser resuelto por un 5% de quienes se han intentado solucionarlo. ¿Crees que podrás formar parte de este pequeño grupo de personas? Lo que se debe hacer en la imagen del test es lograr hallar a dos gatos, ¡Mucha suerte!

Imagen: Tuul.tv

A continuación te daremos la solución a esta difícil prueba de agudeza visual, no obstante si no lograste resolver el test visual no te preocupes es más común de lo que se cree. La antigua gráfica pertenece a la marca "Arnold’s Balsam" y data de la década de 1880. Esta es una ilustración en la que se muestra una familia compuesta por una mujer, un hombre y una pequeña niña en una habitación en la que realizan labores diarias. Sin embargo la imagen esconde dos pequeños detalles, dos gatos escondidos en los lugares menos pensados, uno de los gatos está ubicado sobre las piernas de la mujer sentada, el otro se halla debajo de las piernas del hombre, muy cerca de la pequeña niña sentada en el suelo.