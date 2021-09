Te sorprenderá: esta actriz de 'Betty la fea' lleva más de una década soltera

Betty, la fea se emitió hace más de 20 años y acaparó rápidamente la atención de millones de televidentes en todo el mundo. Escrita por Fernando Gaitán cuenta la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco), una mujer para nada atractiva pero con una gran inteligencia que trabaja para Ecomoda, una importante empresa textil.

La protagonista integraba el famoso "Cuartel de las feas" en el cual todas las que formaban parte se destacaban por estar solteras y tener mala suerte en el amor. Al parecer, una de las actrices se tomó muy en serio a su personaje y en la actualidad, lleva más de una década sin tener una relación estable.

¿De quién estamos hablando? De Marcela Posada, quien le dio vida a Sandra Patiño, o mejor conocida como "La Jirafa" por su gran estatura. "No tengo novio, no tengo tinieblo, no tengo marido, no tengo nada porque es como una opción de vida mía", señaló la actriz en una entrevista con Superlike.

Marcela Posada le dio vida a La Jirafa en 'Betty, la fea'

Y continuó: "Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara que es mi nieta, mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir".

"Hoy en día todo es muy físico, ya a los seres humanos nos da pereza entregarnos y enamorarnos, y yo no concibo la idea de una relación si no existe el amor", cerró Posada.