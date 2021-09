Nati Jota sube la térmica frente al espejo con un ajustado outfit deportivo

Nati Jota es una de las influencers argentinas que más revuelo ocasiona cuando sube contenido a la red. En Instagram posee más de dos millones de seguidores que están atentos a cada paso que da y llenan sus publicaciones de comentarios.

Tiempo atrás, Nati debió salir a pedir disculpas por una serie de tuits discriminatorios que escribió en el pasado y que años más tarde, salieron a la luz. "Siempre supe que estaba la chance de que esto pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos", explicó.

Y, con respecto a quienes la escracharon, añadió: "Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme".

Nati Jota

Posteriormente, para justificar su actitud, expresó: "En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no. Yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa".

"Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años", manifestó.

Ahora, una vez más, Nati llamó la atención de los internautas no con sus dichos sino con una fotografía que subió. La joven de 27 años posó frente al espejo con un sorprendente look deportivo y conquistó corazones.