Fresco y simple: delicioso helado de fresas ¡sin azúcar!

Si quieres comer algo dulce y exquisito, que lo puedes hacer en casa ¡esta es la receta! Un rico helado con fruta, más la cremosidad del yogur griego, realmente una verdadera delicia. Para llevarla a cabo necesitaremos una procesadora de alimentos, licuadora o minipimmer.

En pocos pasos podrás hacer tu helado, si los plátanos están un poco oscuros ¡mejor! Estarán más dulces y no necesitarás agregarle un extra de endulzante ¡un helado sin azúcar!. Esta receta no lleva colorante, ni agregados ¡aprovecharemos al máximo la fruta! Es mejor si con anticipación congelas unas porciones de fresas en trozos (para no dañar la procesadora). Continúa leyendo ¡te contamos todos los detalles!

Helado de fresa a la crema

Ph. David Disponett en Pexels

Ingredientes:

4 plátanos

200 g de fresas

125 g de yogur griego natural

Para decorar: fresas en trozos

helado de muchos sabores es posible para pasar el verano, hoy una receta sencilla.

en Pixabay

Procedimiento:

Cortamos la banana en trozos, mejor si está congelada . También lavamos y cortamos las frutillas, luego colocamos todo en la licuadora junto con el yogur griego, procesamos y colocamos en un bol, le damos frío por un mínimo de 3 horas ¡a disfrutar!

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil

¡Te contestaremos a la brevedad!