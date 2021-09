Dulce y refrescante: batido de frutos rojos ¡aprovecha todos los antioxidantes!

Los batidos de frutas son una delicia, puedes aprovechar y combinarlos de muchas maneras. También aprovechar verduras como el kale o la espinaca. Los batidos o licuados, se pueden hacer con leche animal, bebida vegetal o zumo natural de naranja ¡hay tantas opciones como ingredientes!

Hoy elegimos combinar frutos rojos, aprovechar su color y sabor al máximo con el dulzor característico de la leche de almendras y obtener un delicioso batido. Estas frutas contienen muchas propiedades, las fresas son ricas en vitamina C y B, los arándanos en C, y las moras en C y E, también están repletas de minerales como el potasio, el calcio, el hierro o el fósforo. Ahora nos queda apuntar la receta completa.

Puedes hacer batidos con todas las frutas ¡una delicia!

Ph. pexels-alleksana-

Ingredientes:

1 taza de bebida vetal

1/2 taza de hielo

1/2 taza de frutos rojos

Un rico batido de fresas

Ph. Anthony Shkraba en Pexels

Procedimiento:

Tomar todos los ingredientes y procesar en la licuadora, hasta que el hielo quede bien molido. Si quieres puedes endulzar con un poco de estevia o miel .

