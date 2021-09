Cada día más linda: Luisana Lopilato enamoró con su hermosura

Luisana Lopilato y Michael Bublé demostraron todo su amor a su hijo Noah, quien cumplió 8 años, la semana pasada. Recordamos que el pequeño niño batalló contra el cáncer cuando tenía tan solo 3 años. Ambos artistas realizan emotivos posteos en las redes sociales.

“¡Hoy mi héroe cumple 8 años! Nunca he conocido a nadie tan valiente ... Nunca he conocido a nadie tan amable o de buen corazón ... Y nunca podré realmente expresar lo orgullosa que estoy, o lo profundo y profundo que es el amor de mamá y mi por ti. Has bendecido nuestras vidas en todos los sentidos. Esperamos que Dios te bendiga en tu día especial. Feliz cumpleaños, Noah B” fue el sentido mensaje de Michael a su hijo en su cumpleaños.

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que cautivaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos sentada sobre una silla de cuero ecológico negro. La hermana de Darío Lopilato lució una campera de gamuza, una colorida falda, su cabello suelto, un collar azul con forma de corazón y un delicado make up.

Fuente: Instagram Michael Bublé

“Un poquito de las fotos de hoy” fue el corto y promocional texto que eligió Lopilato de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la mujer de Michael Bublé se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 84 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, que destacaron su espléndida belleza física.