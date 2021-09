Alerta: WhatsApp puede suspender tu cuenta si envías esta famosa foto a tus contactos

A la fecha, WhatsApp cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en el mundo. Sus increíbles funciones hacen que día a día más personas elijan esta app gratuita para estar comunicados las 24 horas del día. Mensajes de texto, voz, imágenes, videos, documentos y mucho más se pueden enviar en esta plataforma que es propiedad de Facebook.

Sin embargo, a pesar de las grandes libertades que le da a quienes la eligen, la empresa también pone algunas limitaciones y de no ser cumplidas, puede suspender e incluso, bloquear la cuenta de aquellos infractores. Por ello, aquí te contamos qué es lo que no deberías hacer si no deseas quedarte sin WhatsApp.

El Negro de WhatsApp

Una de las fotos que se viralizó y se hizo famosa fue la del "negro de WhatsApp". Hoy, si se la mandas a tus contactos estás en riesgo de perder tu cuenta. ¿El motivo? La plataforma procesa dicha imagen como compartir desnudos, una condición que está sancionada en la aplicación.

Aquí, las razones por las cuales pueden sancionar a los usuarios:

Se suspenderá la cuenta a aquellos que violen, se les de un mal uso o infrinjan los derechos de WhatsApp, sus usuarios o terceros. Esto incluye derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual, derechos de autor y otros derechos de propiedad.

Sean ilegales, obscenos, amenazantes, intimidantes, acosadores, agresivos, ofensivos desde el punto de vista racial o étnico. También, no se podrá hacer uso de sus servicios si promueven o fomentan conductas que sean ilegales, incluidos delitos violentos.

WhatsApp es la app líder de mensajería instantánea del mundo / istockphoto