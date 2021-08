Presente feliz: Kit Harington de "Game of Thrones" vivió un infierno pero se recuperó para contarlo

Christopher Catesby Harington, más conocido como Kit Harington es un actor británico, reconocido internacionalmente por su papel de Jon Snow en la saga Game Of Thrones. Aunque es conocido por su nombre artístico y apodo Kit Harington, él mismo no fue consciente de que su nombre real era Christopher hasta que cumplió once años.

En sus venas corre sangre de ascendencia noble, concretamente la estrella de Game of Thrones desciende de los Barones de Harington, siendo descendiente de Sir Richard Harington XII, Sir William Molesworth, Henry Dundas y Carlos II de Inglaterra. Estudió en Worcester Sixth Form College, donde cursó estudios de drama y teatro, entre 2003 y 2005. Se graduó en 2008 en la Central School of Speech and Drama, dependiente de la Universidad de Londres.

Kit Harnington estrella de "7 días en el infierno", quien recientemente reveló que estaba "realmente feliz" de haberse internado en rehabilitación después de que terminó la querida serie de HBO. El actor habló sobre las luchas "bastante traumáticas" que ha soportado en una nueva entrevista con Page Six.

Es por ello que Harnington ha dicho: "Las cosas que me han sucedido desde que terminó 'Thrones', y que estaban sucediendo durante 'Thrones', fueron de una naturaleza bastante traumática, e incluyeron alcohol".

Luego Kit Harington agregó: “Llegas a un lugar en el que te sientes como una mala persona, te sientes como una persona avergonzada y sientes que no hay salida. Eso es lo que eres. Y estar sobrio es el proceso de decir, 'No, puedo cambiar' ”.

Harington también se ha hecho eco del antiguo adagio que dice: "un leopardo no cambia sus manchas" es "completamente falso" y le permitió trabajar en sí mismo mientras estaba en rehabilitación.

Kit y su pareja Rose Leslie. Imagen: Instagram Kit Harnington

Este camino que ha comenzado Kit Harington lo lleva a encontrarse más cerca de la felicidad. “Eso fue algo a lo que me aferré; la idea de que podía hacer este gran cambio fundamental en quién era y cómo seguía con mi vida. Pasé por períodos de depresión real en los que quería hacer todo tipo de cosas, lo que me pasó, tal vez ayude a alguien, en algún lugar. Pero definitivamente no quiero ser visto como un mártir o alguien especial. He pasado por algo. Son mis cosas. Si ayuda a alguien, está bien", atestigua sobre su traumática experiencia el protagonista de Game of Thrones.