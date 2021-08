Kendall Jenner celebra el triunfo de EE. UU. en los juegos olímpicos junto a su novio Devin Booker

La relación entre Kendall Jenner y Devin Booker se había mantenido oculta hasta ahora. La pareja se vinculó por primera vez en abril de 2020, manteniendo su relación en privado hasta la reunión de Keeping Up With the Kardashians en junio pasado, cuando ella confirmó que son novios.

La integrante del reality show "Keeping Up With the Kardashians" no es ajena a apoyar a su novio Devin Booker integrante de la Selección de Baloncesto de Estados Unidos y que se llevara la medalla de oro en este deporte, en el marco de Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Kendall Jenner en julio, asistió a las finales de la NBA donde juega su novio Devin Booker y lo documentó a través de Instagram donde escribió: "No soy emocional, tú lo estás". En otra toma, mostró sus pantalones naranjas, zapatos y bolso que combinaban con los colores del equipo de su novio.

Hace unos días una fuente cercana a la pareja de Kendall y Devin comentó: “Se han vuelto más fuertes como pareja durante el transcurso de su relación. Pasan mucho tiempo juntos, lo que no siempre se muestra públicamente. Son una pareja privada y solo realmente sus familias y amigos cercanos han podido presenciarlos como pareja".

Si bien su relación ha sido sólida, la diseñadora de Kendall + Kylie decidió mantener su estado romántico separado del reality show familiar. Todos saben que a la hora de su vida privada ha sido siempre una de las más reservadas del clan Kardashian-Jenner.

Imagen: Instagram Devin Booker

Es por eso que la productora del reality "Keeping Up With the Kardashians" se ha referido a las precauciones que la misma Kendall Jenner toma, afirmando: "Kendall siempre ha tenido esta regla: simplemente sintió que tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitirle ser parte del programa porque no siempre sabe cuáles son las intenciones de las personas. Por eso es que mantuvimos su vida personal al margen, solo porque tenía una regla".

Imagen: Instagram Kendall Jenner