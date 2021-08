Antonio Banderas se alzó con álgidos comentarios sobre política y no se privó de nada al dar su opinión

En un festival realizado en Marbella, llamado “Starlite Festival” que se organiza cada año desde hace ya dos lustros, con fines puramente benéficos. Es en este evento, al que acuden figuras de renombre mundial y algunos miembros de la nobleza europea, que este año se ha destacado muy especialmente Antonio Banderas.

Este festival tuvo su apertura con Valeria Mazza como presentadora invitada, quien comentó que los 55 días en los que ahora se ha convertido el Festival Starlite comenzaron hace diez años con el evento que reúne a famosos, locales e internacionales, liderados por el actor Antonio Banderas.

Con la solidaridad como tema central Banderas no eludió la pregunta sobre el barco "Open Arms", que lleva nueve días en espera de un puerto que le deje desembarcar a las 160 personas migrantes que han rescatado del Mediterráneo. Ante esto Antonio ha comentado: “Me parece un horror, un horror, directamente. Y tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Tiene que ver, incluso, con la respuesta política que están teniendo también en los Estados Unidos. El problema que estamos viviendo con los populismos, tanto de un lado como del otro, es la imposibilidad que han mostrado los partidos tradicionales para resolver los problemas”.

Con respecto a la política española Antonio Banderas expresó: “Creo que los límites que me he impuesto para hablar de política se han agotado. Tengo mucho respeto por los políticos. Pero simplemente pienso que crean una dependencia con su público votante para estar continuamente pendiente de ellos, y eso está envenenando la vida cotidiana de todos. Estamos intoxicados de política. No quiero pertenecer a la cacofonía de voces que está dando opiniones continuamente, prefiero que ellos hagan su trabajo y yo haré el mío”.

Banderas no ha dejado de recordar qué lo ha llevado al lugar de calma y reflexión en que está hoy, diciendo: “Unas de las mejores cosas que me han pasado en la vida es que me diera un ataque al corazón. Eso separó las cosas claramente, y ahí estaban mi familia, mi hija y no mi profesión, sino mi vocación, el ser actor”.

Imagen Instagram Antonio Banderas

Antonio Banderas aclaró que trabajar con Almodóvar es una de las mejores cosas que le ha pasado y añadió: “El personaje de Almodóvar no lo hubiera entendido si no me hubiera dado el ataque al corazón”. Te dejamos imagenes del festival presentado por Valeria Mazza, “Starlite Festival” para que puedas verlas.