Sin retorno: Meghan Markle ignoró el regalo de su padre para su cumpleaños y no lo perdona, ¿Qué le hizo él?

El padre de Meghan Markle, afirma que le envió a su hija un ramo de rosas por su cumpleaños número 40, pero no ha recibido ningún agradecimiento por el gesto. Thomas Markle le contó en estos días a TMZ que envió una docena de rosas rojas con dos rosas amarillas en el medio para representar a los dos hijos de Meghan y el príncipe Harry: Archie de 2 años y Lilibet recién nacida.

La pareja conformada por Meghan y el príncipe Harry celebraron el pasado 4 de agosto el cumpleaños número 40 de la madre, de los bisnietos de la reina Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña. Isabel fue la primera en recordar a la duquesa de Sussex. Desde su cuenta oficial de Twitter, le deseó un muy feliz cumpleaños a la madre de dos de sus bisnietos y esposa de su nieto Harry. Junto con el saludo por escrito, publicó tres imágenes de Markle: una con la monarca, otra con el príncipe y una última con Archie de bebé.

Por su parte Kate Middleton y el príncipe William los duques de Cambridge, también enviaron sus felicitaciones a través de un tuit. Allí le desearon a la actriz que tenga unos felices 40 años y compartieron una alegre foto de la duquesa en uno de sus viajes oficiales cuando todavía formaba parte de la casa real.

Volviendo al tema del padre de Meghan Markle, Thomas, comentó que además de las rosas que le envió para su cumpleaños, había junto con el regalo una tarjeta de salutación que decía: "Te deseo un feliz cumpleaños y días más brillantes".

Meghan Markle y su padre mantienen una tensa relación que llegó a un punto crítico cuando en 2018 justo antes de la boda de la pareja real, se reveló que Thomas entregó fotos para la prensa y filtró una carta personal de ella a los tabloides. Este hecho, tomado como una traición, es imperdonable para Meghan.

En la sonada entrevista que tuvieron los duques de Sussex con Oprah Winfrey, Meghan Markle comentó: “Miro a Archie, pienso en este niño y realmente no puedo imaginarme haciendo algo que intencionalmente cause dolor a mi hijo”, dijo. "No puedo imaginarlo, así que es difícil para mí reconciliar eso". Haciendo clara referencia a la relación con su padre.

