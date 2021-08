Truco para perezosos: así puedes limpiar el horno de tu cocina en minutos

Limpiar electrodomésticos es todo un desafío. No solo llevan consigo la complejidad de su limpieza en sí misma, sino que además por sus características, no se puede utilizar cualquier producto. El horno de la cocina no queda afuera, pero con estos consejos podrás dejarlo como nuevo y dejar de preocuparte.

Si eres de aquellos que aman cocinar, pero no limpiar y no sabes cómo quitar la suciedad del horno de tu cocina, ya no te preocupes. Hay algunos ingredientes que tienes en tu hogar y que son muy económicos, con los que podrás limpiarlo sin tener que fregar.

Puedes limpiar tu horno a fondo con estos ingredientes

Fuente: Wunderstock

La higiene de tu cocina es sumamente importante, debido a que es allí donde cocinamos y preparamos los alimentos cada día y debería estar impecable cada vez que lo usamos. Si bien existen numerosos productos industriales, no todos funcionan ni todos son buenos para nuestros electrodomésticos.

El consejo, es que utilices esta sencilla preparación para limpiar el horno. Lo primero que debes hacer es reunir los ingredientes, pues el paso a paso es muy fácil. Necesitarás un bol, bicarbonato de sodio, agua y vinagre. Con estos cuatro elementos dejaremos nuestro electrodoméstico en perfecto estado. Mézclalos y aplica este producto sobre la suciedad del horno con un estropajo o esponja.

Ten en cuenta que no debes fregar ni raspar. Esto podría dañar la superficie de la cocina y no es lo que queremos. Así que opta por aplicar la mezcla y dejar bien empapada la superficie.

El último paso es pasar un paño húmedo para quitar los restos de suciedad

Fuente: Wunderstock

Una vez realizado el paso anterior, enciende el horno y mete un recipiente lleno de agua. Cierra la puerta de la cocina y deja actuar por el plazo de 45 minutos a una temperatura de 100 grados.

Una vez que haya transcurrido el tiempo sugerido, apaga el horno y deja enfriar un poco. A continuación toma un paño limpio, humedécelo y pásalo por toda la superficie enjuagando reiteradas veces hasta dejar la cocina sin residuos