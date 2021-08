El asombroso video de Belinda que arrasa con Internet

Belinda Peregrín Schüll, más conocida como Belinda, nació en Madrid el 15 de agosto de 1989, es hija de padre español, Ignacio Peregrín Gutiérrez, y madre hispano-francesa, Belinda Schüll Moreno. Tiene un hermano menor llamado Ignacio. Su padre y su tío tenían una fábrica de productos médicos en Madrid, y decidieron montar otra en México. Así, cuando Belinda tenía cuatro años, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde ha vivido desde entonces.

Belinda se ha convertido en este último tiempo en una de las cantantes juveniles más importantes. Gracias a su talento y carisma sin igual, suma millones de seguidores en redes sociales tales como Instagram o Tik Tok, su público es fiel y siempre está pendiente de sus posteos, videos y de las fotos que sube a las mismas.

Esta temporada Belinda está participando en el reality “La Voz Kids” de México, junto a personalidades como Camilo y María José. En este programa está siendo coach de los participantes del certamen. Esta vez la cantante ha dado que hablar, luego que se hiciera viral un video en el que puede vérsela comiendo tacos en un puesto callejero y diciéndole a una mujer desconocida que ella cuidaría su hija. La ternura que despierta el mismo ha hecho que sus fans se derritan en halagos y buenos comentarios.

Volviendo al video, este fue compartido por un usuario de TikTok que se encarga de recopilar los mejores momentos de Belinda. La videogravación suma más de 260 mil likes, pues no podemos negar que resulta tierno ver a la joven decir: "Aquí te la cuido", refiriendose a una pequeña niña desconocida a quien su mamá recomienda que no se mueva del lugar donde ella la deja. El video cautivó a los seguidores de Belinda, quienes no dudaron en comentar sobre la "sencillez" de la cantante, al comer en un puesto callejero y hablar con las personas como si los conociera.

Imagen: Instagram Belinda

Hace apenas unos días, Belinda había sido criticada por sus haters luego de que publicara una foto utilizando una falda de la banda Iron Maiden. A lo que la cantante respondió amablemente que es una banda que le gusta mucho, además expresó que sus gustos musicales no tienen nada que ver con el género de música que ella hace, pues le parece que todo pertenece a la cultura pop. Te dejamos el video para que puedas disfrutarlo.