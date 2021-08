Consejos para adaptar a tu gato tras una mudanza

Durante una mudanza son muchas las cosas que se deben tener en cuenta provocando situaciones bastante agobiantes. Esto hace que, muchas veces, no contemplemos las necesidades de nuestras mascotas durante este periodo. Particularmente, los gatos no se llevan nada bien con los cambios y se los debe someter a una adecuada adaptación del nuevo lugar para que no sufran o huyan debido al estrés.

Si tienes o has tenido un gato seguramente conoces cuán posesivos son y los fuertes lazos que crean con el ambiente. Lo más probable es que tomen sol, afilen sus uñas y descansen siempre en el mismo lugar. Es que, este será su territorio, ya han realizado su proceso de reconocimiento y se sienten cómodos en él. El problema surge cuando debemos mudarnos de casa.

Los cambios bruscos como las mudanzas puede afectar la salud de tu mascota. Foto: Instagram

Cuando modificamos de forma muy drástica el entorno en donde vive nuestra mascota, es usual que este sufra el estrés de los cambios y hasta puede afectar su salud haciéndolo más temeroso, nervioso o, incluso, deprimido.

Consejos para mudarte de casa con un gato

Intentar que el cambio sea lo menos dramático posible es el mejor de los consejos. Si quieres preservar la salud de tu mascota entonces dedícale el tiempo necesario para acompañarlo. Lo ideal es que sus cosas sean las últimas en empacarse. Mantén su caja de arena, sus juguetes y su rascador en su lugar o acomódalos donde no molesten durante la mudanza, pero procura que él los tenga siempre disponibles.

Durante el viaje, lo mejor es colocarlo en una jaula para mascotas o canil. Allí colocaremos un juguete, una manta que le guste y un poco de comida. Antes de ingresarlo a la nueva vivienda se deben acomodar sus cosas esto lo ayudará a reconocer este espacio como suyo y sentirá su olor.

Tras una mudanza, deja que tu gato reconozca el nuevo lugar. Foto: Instagram

No intentes sacarlo de la jaula si no lo desea, abre la puerta y deja que tome su tiempo. Es necesario que estés atento y lo estimules en este momento. Permítele explorar el lugar bajo supervisión si aún no estás seguro de su comportamiento.