La dejaron sin trabajo: Eiza González es estafada y pierde el papel más importante de su carrera

Eiza González es una actriz y cantante mexicana quien logró gran reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de Netflix “From Dusk till Dawn: The Series”, basada en la película del mismo nombre. Por otra parte, la actriz que hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, habría perdido la racha de buena suerte ya que fue estafada en uno de sus próximos proyectos.

Recientemente González había anunciado que interpretaría a María Félix, conocida como “La Doña” en su película biográfica. La película sería producida por “Linden entertainment” y el director sería Matt Heineman. No obstante al parecer todo habría sido un fraude debido a que el abogado del heredero universal de María Félix declaró que la actriz y las personas implicadas en el proyecto no tienen los derechos para explotar la imagen de Félix.

El abogado de Luis Martínez de Anda, quien es el heredero universal de María Félix, aclaró en una entrevista a “Ventaneando” que el proyecto del que Eiza González forma parte no está autorizado por Luis Martínez por lo que legamente no cuenta con los permisos para efectuarse. Esto se debería a que el heredero de “La Doña” firmó distintos contratos con dos compañías mexicanas, una asociación civil y una sociedad mercantil las cuales estarían representadas por la misma persona quien sería la propulsora de la película biográfica. Si bien en los contratos se la autoriza a registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a servicios y productos específicos, estos permisos no le permiten explotar la imagen de María Félix para la producción de una película.

Es debido a esto que el abogado de Luis Martínez de Anda asegura que el representante legal de esas empresas se está sobrepasando de sus permisos y autorizaciones al estafar a Eiza y a otros actores al decir que el proyecto será posible. Quien afirma que tiene los derechos firmados está mintiéndole a González al asegurarle que interpretaría a María Félix .

Imagen: La República

Además de ello, a Eiza González también se le prometió ser productora ejecutiva de la película. Esto a generado gran tristeza y enojo en la actriz quien había anunciado que “Sería un honor poder representar a la diva del cine de oro”, ya que María Félix fue una de las mujeres latinas y mexicanas más importantes en el movimiento feminista.