Demanda millonaria: Kendall Jenner es acusada de estafar a una empresa

Kendall Jenner, es una reconocida modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense quien se hizo popular por “ Keeping Up with the Kardashians”, el reality show que protagoniza junto a su familia. Increíblemente la modelo ha sido demandada por una empresa de Italia por un intento de estafa hacia la empresa.

En el año 2017 Jenner se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares. Es por ello que levantó grande críticas el hecho de que la millonaria intentara estafar a una empresa. La hermana de Kim Kardashian habría recibido una demanda por una importante suma por parte de que la empresa italiana “Liu Jo” la cual afirma que Kendall se ha negado a cumplir con una trabajo por el cual ya habría recibido un adelanto de 1.35 millones de dólares en 2019.

Es así que Kendall Jenner estaría evitando el realizar una campaña publicitaria para “Liu Jo”. No obstante la razón o excusa que la modelo dio para tal retraso en el trabajo sería la actual situación mundial de Covid-19. Sin embargo es sabido que la hermana de Kardashian no se ha mantenido en pleno confinamiento sino todo lo contrario ya que ha seguido con sus actividades comunes a pesar de la pandemia.

La empresa italiana afirma que hasta la fecha solo ha recibido negativas y poca disposición para realizar la campaña por parte de Kendall. Es debido a esto que la marca “Liu Jo” ha decidido tomar acciones legales contra la modelo y demandarla por una suma millonaria. Ante esto, los abogados de Jenner han declarado que la demanda por incumplimiento de contrato carece de mérito.

Según los representantes de la hermana de Kim Kardashian, Kendall ha ofrecido fechas y lugares alternativos para realizar la campaña en numerosas oportunidades. Sobre esto los abogados de Jenner declararon: “Se ha ofrecido continuamente a Liu Jo fechas y lugares alternativos para cumplir un acuerdo que se vio obligada a retrasar debido a la pandemia de coronavirus”. De ser declarada culpable, Kendall Jenner debería pagar la suma de 1.8 millones de dólares por daños y perjuicios.