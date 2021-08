Anillo barato y funeral: fans de Belinda la felicitan por dejar al avaro de Lupillo Rivera

Belinda, cantante y actriz mexicana de origen español, ha sido motivo de revuelo en las redes sociales a causa de su ex pareja Lupillo Rivera. La cantante quien comenzó su carrera en su infancia, se ha convertido en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, lo que la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino”.

Si bien actualmente Belinda se encuentra en una hermosa relación con Christian Nodal, su pasado aún la persigue y este pasado lleva el nombre de Lupillo Rivera. Tal parece que Lupillo quien es un cantante y compositor estadounidense de origen mexicano de música regional mexicana, se habría ganado varias burlas en las redes a causa de una reciente decisión.

Es así que Rivera quien fue pareja de Belinda en 2019, llegando incluso a hacerse un tatuaje de la cantante el cual se quitó recientemente, parece ser siempre superado por Christian Nodal. Esto se debería a que Rivera le pidió matrimonio a su novia Giselle Soto con un anillo de un dólar y en el funeral de su padre, es decir su suegro.

Claramente las críticas y comparaciones se desataron en las redes ya que Christian Nodal le dio a Belinda un anillo de 3 millones de dólares en un restaurante el cual alquilo solo para ellos para pedirle matrimonio. Esto fue motivo de controversia al ser comparada con la triste y corriente petición de matrimonio de Lupillo. Sobre esto, Giselle Soto reveló cómo le pidió matrimonio Rivera en una reciente entrevista: “Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, She’s the one'”.

Imagen: El periódico USA

Increíblemente Giselle Soto aceptó casarse con Rivera aunque declaró que sí espera tener una boda de ensueño, en la que quiere casarse de blanco y en la iglesia haciendo referencia a un evento no tan económico como el momento en que se le pidió matrimonio. No obstante al parecer Rivera estaba decido a casarse con Giselle debido ya que confesó que cuando la conoció él mismo le dijo “Vas a ser mi esposa". Sin embargo la boda de Belinda y Nodal es sin dudas una de las más esperadas ya que la pareja se muestra continuamente feliz y unidos en las redes al estar muy emocionados por contraer matrimonio.