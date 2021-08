Selena Quintanilla: la mejor noticia para los fanáticos de la reina del Tex-Mex

Si bien Selena Quintanilla pasó de manera muy fugaz por este planeta, dejó un gran legado que la mantiene viva en el corazón y la memoria de miles y miles de personas. Sus pegadizas melodías se escuchan fuerte en la actualidad y no hay quien no haya bailado o cantado en alguna ocasión 'Amor prohibido', 'Como la flor' y 'El chico del apartamento 512'.

A sus 23 años contaba con una sólida carrera y tenía una gran proyección a futuro. Sin embargo, todos los sueños y anhelos que tenía la reina del Tex-Mex fueron arrebatados por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, quien le quitó la vida de un disparo.

La noticia conmocionó al mundo entero y no hubo quien no llorara la pérdida de esta gran artista musical. Para honrar la memoria de Selena, su familia levantó en 1998 un museo dedicado a ella en Corpus Christi. Allí, se encuentran objetos preciados de la joven y los icónicos looks que utilizaba para sus presentaciones.

Una de las pertenencias que los visitantes pueden observar es el último micrófono que usó la reina del Tex-Mex antes de ser asesinada el 31 de marzo de 1995. El mismo aún se encuentra manchado con su labial rojo.

El museo de Selena Quintanilla en Corpus Christi

Debido a la pandemia, las puertas del museo se encontraban cerradas. Pero ahora, para alegría de sus millones de fanáticos, nuevamente abrirá bajo todos los protocolos covid-19. ¿Cuándo será? El próximo 28 de agosto.