A metros del mar: Nati Jota muestra cómo llevar puesto un bikini esta temporada

Nati Jota sigue de vacaciones en las paradisiacas playas de México. Desde las costas aztecas la escritora de 27 años se animó a bucear y compartió su experiencia en las redes sociales.

“Siempre fui de pegar alto “ay” si me tocaba algo debajo del agua, de asumir que me daba asquito y como miedo acercarme a estos animalitos. descubrí que solo era porque nunca los había visto, los tipos muy en la suya, los amo. en un momento me asomé a un lugar donde había mil millones de pececitos muy chiquitos y pensé que qué loco haber nacido humana pudiendo haber nacido pececito” escribió Nati para acompañar su mencionado video.

Este miércoles, Nati Jota compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la Influencer toda su belleza posando a la orilla de una piscina en un hotel en Cancún, con el mar de fondo. La blonda lució un bikini combinado lentes de sol oscuros, su cabello suelto y un delicado make up.

“Mis últimos días en México, en la zarpada experiencia de @sandoscancun, viaje que coordiné a través de @viajesunicos.ok y @topdestok. me trataron como una reina y el lugar está increíble, parece de otro mundo. ahora los dejo que me voy a comer unas quesadillas (otras)” fue el sencillo y promocional texto que eligió Jota de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Nati Jota

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Bruno Siri de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 142 mil corazones. La periodista recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles followers en esta publicación.