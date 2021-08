El Chavo del 8: La Chilindrina compartió una foto donde luce "irreconocible"

María Antonieta de Las Nieves es la actriz que le dio vida al querido personaje de La Chilindrina en la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños. Era una de las niñas más traviesas del programa cómico mexicano y se caracterizaba por sus dos colitas, sus pecas, sus anteojos y su llanto chillón.

Era hija de Don Ramón (Ramón Valdés), un hombre viudo que tenía muchos oficios y que se escabullía del Señor Barriga (Édgar Vivar) para no pagarle la renta. Además era muy amiga de El Chavo del 8, el protagonista de la tira y que lo interpretaba el mismísimo Chespirito.

Sobre el origen de su apodo, la actriz explicó poco tiempo atrás en una entrevista: "En México existe un pan muy rico, que es dulce, que se toma con chocolate o cafecito, y se llama chilindrina porque tiene granitos, como mis pecas. ¡Es que ellos también tienen pecas, no más que las pecas de ellos son de dulce, de azúcar quemada!".

El verdadero nombre del personaje era Espergencia Valdés y se supo gracias a la publicación del libro 'Sin querer queriendo' de Bolaños. Es una autobiografía del artista que está escrita con su inconfundible humor en la que pone al descubierto su vida y su noble oficio de entretener.

Recientemente, La Chilindrina compartió una fotografía en sus redes sociales que dejó a todos sorprendidos. "Sé que no me van a reconocer... detrás de esos lentes de sol estoy yo", redactó la actriz. La publicación se llenó de comentarios y cosechó miles de 'me gusta'.