Desde la cama: Charlotte Caniggia derrite la red con su belleza

Charlotte Caniggia se ha caracterizado, a lo largo de los años, por decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Desde que irrumpió en la pantalla chica, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia ha protagonizado, sin buscarlo, más de una pelea mediática y ha hecho estallar de la risa a todos con sus ocurrencias.

Ahora, sin embargo, la joven ha preferido llamarse al silencio y mantenerse al margen del conflicto que mantienen sus padres. "No veo nada, prefiero evitar las noticias y no hablar de mis padres. Estoy en contacto con ellos, obvio, son mis papás. Pero no quiero hablar de ellos", explicó en diálogo con Teleshow.

Charlotte Caniggia

Sobre su reciente pelea con Carolina Ardohain, que le valió su salida de La Academia, señaló: "Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy super respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla".

Charlotte no sólo genera un gran revuelo cada vez que sale delante de las cámaras, también genera gran alboroto cada vez que sube nuevo contenido a su cuenta de Instagram. Allí la siguen casi tres millones de personas que quedan fascinadas con el material que comparte.

En una de sus últimas publicaciones, la mediática posó para la cámara desde su cama y derritió la red con su gran belleza. El pequeño clip no pasó desapercibido para ninguno de los internautas que quedaron hipnotizados con su hermosura.