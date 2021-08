Pasión de Gavilanes: actriz confiesa su fuerte adicción a la cocaína

Pasión de gavilanes salió al aire en 2003 en Canal Caracol y Telemundo y al instante se llevó todas las miradas con sus desopilantes personajes. Escrita por Julio Jiménez es la historia de tres hermanos panaderos que se enamoran de otras tres hermanas de una de las familias más adineradas de Colombia. Combina drama, romance y comedia y en la actualidad, continúa siendo una de las telenovelas más elegidas por el público.

Una de las que sobresalió por su actuación fue Lorena Meritano. La actriz se puso en la piel de Dinora, quien se obsesiona con Juan Reyes, el gran amor de Norma Elizondo. Tal fue el impacto que generó en el público sus apariciones en la TV que en la calle le decían "cosas horribles" porque la relacionaban inmediatamente con su personaje.

Ahora, la artista reveló que en su juventud vivió épocas muy oscuras. "Fui adicta a la cocaína por cinco años y tuve la fortuna de poderlo superar yo sola, no le pedí ayuda a nadie. Sin embargo, no todos pueden hacerlo solos. Si necesitan ayuda, lo mejor es ir de la mano de los médicos", contó en el programa 'Lo sé todo' (Canal Uno).

Lorena Meritano le dio vida a Dinora en Pasión de Gavilanes

Y agregó: "La primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba, que era mucho mayor que yo, que me llevó a eso. Nunca más volví a probar la droga en mi vida desde 1992".

Al aire, hizo hincapié en que nadie la obligó a drogarse y que tampoco lo hizo por una presión social. A ella le gustaban las diferentes sensaciones que le producía en su cuerpo la cocaína y supo poder poner un freno a tiempo.