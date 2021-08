Maribel Guardia despliega toda su hermosura junto a su sobrina y le llueven halagos

Maribel Guardia es una de las artistas costarricenses más querida y popular. La hermosa mujer de 62 años posee admiradores en todo el mundo y si bien son muchos los momentos gratos que ha vivido junto a ellos, también ha tenido que atravesar algunos que no lo fueron tanto.

En una ocasión fue terriblemente acosada por un fan y recientemente relató lo que le ocurrió en el programa Venga la Alegría. "Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar", señaló frente a las cámaras.

Maribel Guardia

Y continuó: "Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado era mi culpa y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal".

Para finalizar, agregó: "Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio".

La cantidad de admiradores que tiene se puede ver en su cuenta de Instagram, donde la siguen cerca de siete millones de personas. Allí, se dedica a compartir diariamente contenido que deja sin aliento a más de uno. En una de sus últimas publicaciones, la actriz posó para la cámara con su sobrina y las llenaron de elogios.

Maribel Guardia junto a Viviana García, su sobrina

"Hermosas", "Dos bellas damas", "Par de hermosuras", "Qué guapas", "Están preciosas" y "Divinas", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a la bellísima instantánea que compartió Maribel.