Las fotografías de Megan Fox que cosechan miles de elogios en Instagram

Megan Denise Fox es una actriz y modelo estadounidense, conocida simplemente como Megan Fox, logró su mayor reconocimiento artístico al interpretar a Mikaela Banes en “Transformers” en 2007, papel que le supuso varias nominaciones a los premios Teen Choice Awards y que repetiría con “Transformers: la venganza de los caídos”.

Hace unas horas Megan Fox ha publicado unas instantáneas en su cuenta de Instagram. En ellas podemos verla con jean de cintura alta color celeste un top que muestra la parte superior de su bella figura y como al descuido deja ver la parte baja de su seno derecho.

Megan Fox se conoció el año pasado con el músico Machine Gun Kelly, un rapero, cantante y actor estadounidense. Desde ese primer día no se separaron jamás. La pareja se vio por primera vez en el set de la película "Midnight in the Switchgrass", y el flechazo fue instantáneo.

Lo cierto es que el cantante ya sentía cosas por Megan Fox aún sin verla personalmente. En julio pasado, el actor reveló que en su adolescencia tenía un afiche de Transformers con el rostro en primer plano de quien sería su pareja.

Kelly ha revelado recientemente: “Se ve que el destino funciona de ese modo y con nosotros fue como circular”, comentó el artista, quien se mostró por primera vez con la actriz en mayo del año pasado.

En la entrega de los American Music Awards 2020, el músico presentó material de su último álbum en clave punk, "Tickets to My Downfall", y ambos posaron para las cámaras. Lo mismo sucedió este año en los premios Billboard: no dudaron en mostrarse afectuosos -algo muy frecuente en sus respectivas cuentas de Instagram- a medida que la entrega avanzaba y cuando el intérprete ganó dos premios, ahí estaba Megan Fox para aplaudirlo.