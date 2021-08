Desde la playa, Tini Stoessel eleva la temperatura con su belleza

Tini Stoessel vivió, esta semana, un escándalo en la grabación del video con el cantante Manuel Turizo. Al parecer la buena química entre los artistas durante el rodaje del videoclip de su canción titula “Maldita foto” habría desencadenado una escena de celos de parte de la novia del cantante colombiano a su pareja.

"En la grabación de este clip hubo una marca personal porque decían que a Tini le encanta Turizo. Grabaron y los cuerpos estaban muy encendidos. Tiene una novia que se paró durante toda la grabación para hacer marca personal a metros de la escena y evitar que a Turizo se le piante el chorizo y entonces la cosa se vaya para algún lugar no deseado" indicó el periodista del programa “Intrusos”, Rodrigo Lussich.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara en un día de playa. La ex estrella de Disney lució un bikini tejido de color blanco que combinó con un pantalón tiro alto. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.1 millones de corazones. Además, la publicación de la intérprete de “Te quiero más” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Entre los comentarios más destacados que recibió Stoessel en su posteo en la popular red de la camarita se encuentran el “TAN lindaaa” de la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez y los tres emojis de fuego de Pampita.