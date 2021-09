Frente al espejo: Jimena Barón eleva la temperatura en Instagram

La escultural Jimena Barón muestra su tallada figura frente a un espejo, con solo la parte de abajo de su bikini, esto ha dejado sin palabras a sus seguidores. Se puede ver en la instantánea que ha publicado en la red social de la camarita su largo y hermoso cabello suelto cayendo sobre su espalda desnuda como un bello cuadro pintado por algún artista.

Jimena también ha dejado un video en su cuenta de Instagram de una noche de fiesta en la que puede vérsela bailando y disfrutando con amigos. En el pie de foto la cantante ha escrito: “Una noche loca ¿para qué me invitan?”.

En estos días Jimena Barón ha sido noticia debido a un picante comentario que le hizo a su ex compañero de serie Mariano Martínez quien se presentó esta semana en “La Academia de ShowMatch''. Así es como el actor fue invitado a bailar salsa en trío junto a Luciana Salazar y el bailarín Jorge Moliniers.

Cuando le tocó el turno a Jimena Barón dar su devolución sobre el baile, la cantante dijo: “Bueno, me encantás. Y me encanta que estés acá. Y yo no te voy a felicitar porque me parece que debería ser completamente normal que cada uno haga lo que se le cante el traste y que nadie juzgue, y que no jodan”.

Imagen: Instagram Jimena Barón

Jimena Barón continuó diciendo entre risas: “Me encanta verte y que juegues con tus hijas, o solo. Me encanta que tengas calor y estés sin remera, me parece fascinante”. A lo que agregó, “Marian se la re bancó solo porque es actor entonces el chabón ya pisa y se le acerca a Luli, y tiene una cosa como de desenfado y de que no tenía vergüenza. Creo que se la re bancó porque le dejaron unos solos muy largos”.

Imagen: Instagram Jimena Barón

Acá te dejamos el video de la noche de fiesta publicada en Instagram por la cantante Jimena Barón.