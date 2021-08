Te sorprenderá: este es el participante de La Voz que le cantó a Susana Giménez

La nueva temporada de La Voz Argentina en Telefe continúa siendo uno de los contenidos más vistos de la pantalla chica. Las performances de los participantes conmueven no sólo al jurado sino a los miles de argentinos que se encuentran del otro lado del televisor en sus casas.

Uno de los concursantes que se ganó el corazón de miles de argentinos con su voz fue Luis Carrasco. En las audiciones a ciegas no fue elegido ni por Lali, ni por Soledad Pastorutti, ni por el clan Montaner, lo cual dejó un sabor amargo en los televidentes. El joven oriundo de Río Negro interpretó 'Alfonsina y el mar'.

"Lo hiciste muy bien, muy correcto. Tenés una voz especial, pero no me alcanzó, porque hay algo de la manera de cantar que es muy lineal y soy más exigente con este género que con otro. Pero no quiero que te vayas mal, porque lo hiciste muy bien. Y probablemente me haya dado vuelta en otros géneros con gente que no lo hizo tan bien como vos. Lo único que quiero decirte es que no abandones este camino que elegiste, porque esto no es una decisión tuya", expresó en ese entonces La Sole.

Sin embargo, su paso por el reality no quedó ahí. Carrasco fue uno de los protagonistas del segundo capítulo de "El Regreso", el segmento web en el que los que quedaron afuera en las galas tienen una segunda chance en la competencia.

Para sorpresa de muchos, esta no es la primera vez que él brilla delante de las cámaras del canal de las tres bochas. Cuando era adolescente se presentó en el programa de Susana Giménez y cautivó a la conductora con su talento.