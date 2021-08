Carmen Villalobos sorprende con un llamativo filtro y desata carcajadas

Carmen Villalobos no descansa ni un minuto. Recientemente finalizó las grabaciones de Café con aroma de mujer, la tira que le permitió, por primera vez, ser la villana de una historia. Ahora, se encuentra en Bogotá cumpliendo con otros compromisos. Durante su estadía, se tomó unos minutos para encontrarse con un gran amigo, Roberto Manrique.

La colombiana no pudo ocultar su emoción y compartió el reencuentro, que se dio luego de dos años, a través de sus historias de Instagram. "Hoy he estado corriendo demasiado, pero la dicha, la felicidad no me cabe en el pecho porque hoy ha habido un reencuentro con un hombre…", comenzó diciendo frente a la cámara.

"Te adoro con toda mi alma mi Robert", expresó cuando apareció el actor en la escena. Su coincidencia se dio debido a que ambos volverán a conducir los Premios Latinoamérica Verde, uno de los festivales de sostenibilidad más importantes del mundo.

Hace minutos, Villalobos volvió a compartir contenido en su red y sorprendió a todos con lo que subió. La actriz utilizó un llamativo filtro que acaparó todas las miradas de los internautas. "Los ojos están divinos. El filtro es lo máximo", expresó y desató carcajadas en quienes estaban con ella.