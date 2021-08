Mirtha Legrand Volvió a su programa después de 240 días sin estar al aire

Visiblemente emocionada y con nerviosismo la legendaria conductora Mirtha Legrand, ingresó a su programa del brazo de dos asistentes que la tomaron muy cuidadosamente para acompañarla hasta el escritorio. Una vez allí, Mirta agradeció a su nieta que le dejó un emotivo mensaje deseándole lo mejor en su vuelta.

Mirta describió el sentimiento que le generaba volver a la televisión después de un año y medio y el estado emocional que implicaba el estar allí. Contó que la gente le pedía que volviera y que la extrañaban mucho. Tras ello y como siempre detalló su vestuario.

Ante los aplausos que surgieron en el set de televisión, Mirtha Legrand expresó: “Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, dijo la conductora en un estado de exaltación positiva muy notable.

Luego continuó diciendo Mirtha Legrand: “Tanto me querían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”. Posteriormente contó que estuvo más de 300 días encerrada en la pandemia y que no le hizo bien a su cuerpo ni a su salud.

La reina de los almuerzos manifestó: "¿Saben cuantos días estuve encerrada?, 300 días sin salir de mi casa. Eso te altera no te hace bien, no te hace bien al espíritu, al cerebro a tus ganas de vivir, al físico, al cuerpo".

Mirtha Legrand añadió: "Un día me sentía tan rara, yo decía no soy la misma, he cambiado. Hasta que me dije yo no puedo estar así, soy grande, no les voy a decir la edad, los demás se ocupan de eso. Así fue que le llamé al neurólogo y le dije que necesitaba estar como antes y me recomendó que trabajara".

