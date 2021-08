En pocos minutos: 6 ejercicios para entrenar tus piernas

Entrenar en casa es una metodología que creció sobre todo durante la pandemia de coronavirus. Una ventaja que esto presenta es que puedes fortalecer una parte puntual de tu cuerpo y hacer hincapié en piernas, abdomen o glúteos, por ejemplo.

Puesto que durante algunas semanas muchas personas no pudieron salir de casa o bien preferían no salir para evitar contagios de coronavirus, se crearon cientos de rutinas para hacer en casa y las redes sociales no quedaron fuera. En tal sentido, allí se pueden conocer algunos ejercicios para entrenar en casa.

En estos sitios se viralizan periódicamente rutinas para entrenar diferentes zonas del cuerpo. Es el caso de estos 6 ejercicios para piernas que recomienda el usuario de Tik Tok Chus Martínez y que puedes ver a continuación.

Front Lunge: con este ejercicio entrenarás cuádriceps. Para hacerlo, debes ponerte de pie con las manos en la cintura y desde allí dar una zancada hacia adelante.

entrenarás cuádriceps. Para hacerlo, debes ponerte de pie con las manos en la cintura y desde allí dar una zancada hacia adelante. Squat: unas sentadillas siempre son ideales para entrenar cuádriceps y glúteos. Solo basta que te pares con las piernas a la altura de los hombros y bajes flexionando las rodillas.

cuádriceps y glúteos. Solo basta que te pares con las a la altura de los hombros y bajes flexionando las rodillas. Narrow Squat: el siguiente ejercicio es similar al anterior, solo que en esta ocasión las piernas deben estar juntas y bajar de la misma manera,

Back lunge, un buen ejercicio para piernas

Fuente: Pinterest

Back lunge: este ejercicio es a la inversa del primero de la lista. En tal sentido, debes hacer una zancada hacia atrás, llevando un pie, bajando la rodilla al piso y volviendo a la posición inicial.

es a la inversa del primero de la lista. En tal sentido, debes hacer una zancada hacia atrás, llevando un pie, bajando la rodilla al piso y volviendo a la posición inicial. Good mornings: en quinto lugar puedes hacer unos “buenos días”, para ello, ponte de pie y cruza los brazos sobre el pecho. Desde allí, inclina el torso hacia adelante y vuelve a levantar.

Glute bridge: por último, puedes ejercitar las piernas al hacer puentes. Para entrenar con este movimiento debes recostarte boca arriba sobre el piso, apoyar tus pies sobre el suelo y desde allí elevar la cadera.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.