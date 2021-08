Florencia Peña te dice buenos días envuelta en sábanas desde su cuenta de Instagram

Con un bellísimo soutien blanco de encaje Florencia Peña se muestra en una instantánea en la red social de la camarita. En la imagen podemos verla con su habitual simpatía, su sonrisa inigualable y el resplandeciente bronceado que ha traído de su último viaje a las Cataratas del Iguazú.

Florencia quien ya tiene a sus seguidores acostumbrados a dejarles su posteo de fin de semana en su perfil de Instagram, esta vez desde el interior de su habitación se muestra más hermosa que nunca. Peña ha escrito en el pie de foto: “Buen día #sábado”, saludando así a sus 5.5 millones de seguidores.

En estos días ha sido noticia ya que Flor de la V ha salido a defender a la conductora por los ataques recibidos en redes sociales cuando se conoció que Florencia Peña había visitado la Quinta de Olivos en cuarentena y las redes se llenaron de ataques misóginos hacia la actriz.

Flor de la V publicó un texto en su Instagram en el que condenó los ataques a Florencia Peña es por eso que expresó: “Debemos separar el grano de la paja. Lo que con mucha razón afirma Florencia Peña: han seleccionado como blancos solo a mujeres que ingresaban entre una larga lista cargada de nombres de hombres. Se asume que los hombres sí fueron a trabajar, ¿por qué las mujeres no?.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Luego continuó diciendo: “No podemos dejar de señalar esto ni ser ingenuos acerca de cómo están orientados algunos comentarios y ataques bochornosos. Los tuits de Fernando Iglesias y Waldo Wolf me generan indignación y mucha vergüenza no solo por el nivel de machilurismo que manejan sino porque son manifestaciones públicas de dos diputados nacionales, no de dos tuiteros. Es una vergüenza que dos funcionarios públicos se expresen de esta manera contra las mujeres, sean de la fuerza política que sean”, siempre defendiendo a Florencia Peña.