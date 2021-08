El mejor momento de Rihanna: feliz y enamorada de ASAP Rocky se encuentra a punto de contraer matrimonio

Robyn Rihanna Fenty, es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora, bailarina y filántropa barbadense, conocida simplemente como Rihanna. Con más de 50 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y 200 millones de descargas digitales, Rihanna es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Además es la cantante con más ventas digitales en todo el mundo, estableciendo así una marca en El libro Guinness de los récords.

Rakim Nakache Mayers más conocido por su nombre artístico ASAP Rocky es un rapero, productor, actor, escritor y director estadounidense, miembro del grupo de hip hop ASAP Mob, del cual adaptó su apodo. Rocky lanzó su primer mixtape en 2011 recibiendo un gran reconocimiento de los críticos. Con una infancia complicada, cuando ASAP Rocky tenía 12 años, su padre fue a prisión por venta de drogas. Un año después, su hermano mayor fue asesinado cerca de su apartamento, lo que lo inspiró a rapear profesionalmente.

Rihanna está viviendo un gran momento en todos los aspectos de su vida ya que hace más de quince años cosecha éxitos en el plano discográfico. Recientemente ha logrado posicionar su marca “Fenty” en la industria de la moda, hecho que la convirtió en estos días en milmillonaria.

La cantante mantiene una relación amorosa con el rapero ASAP Rocky desde 2019. El cantante siente el mismo nivel de compromiso con Rihanna. Según una fuente del entorno de la pareja, ha señalado que ambos estarían planeando casarse en un futuro cercano.

Imagen: Instagram Rihanna

Un amigo de la pareja informó a la revista US Weekly: "Los dos están locamente enamorados y es verdad que los últimos días se ha hablado mucho de un posible compromiso matrimonial entre Rihanna y ASAP Rocky". El informante que no ha querido dar su nombre pero ha manifestado: "Rocky ha sido el que más pistas ha estado dando sobre esta teoría, así que podría ocurrir antes de lo previsto. Cierto es que no tienen presión ni prisa alguna. Lo importante es que los dos sigan construyendo esta relación tan bonita que tienen: nunca habían establecido una conexión así de profunda con anteriores parejas".