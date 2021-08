Al ritmo de Sebastián Yatra: Jesica Cirio sacudió la red

Jesica Cirio deslumbró nuevamente a sus millones de followers con toda su frescura y belleza en las plataformas virtuales. La modelo y presentadora de televisión de 36 años es una de las artistas más populares en las redes sociales.

En las últimas horas, Jesica compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza en una habitación con una cama de fondo. La presentadora de televisión lució primero un relajo look, para luego pasar a uno más osado en tonos negros. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello suelto con ondas y delicado make up.

“Es viernes y me dieron ganas de sumarme al #DelincuenteChallenge. Ustedes qué plan tienen hoy?” fue el simple y alegre texto que eligió Jesica Cirio de epígrafe para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Jesica eligió la canción “Delincuente” de los cantantes latinos Sebastián Yatra y Jhay Cortez para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit de los jóvenes artistas ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube, en tan solo unas semanas.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Martín Insaurralde se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 30 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física, de parte de sus más fieles seguidores.