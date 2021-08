Trucos infalibles para lograr que tu perro coma su alimento y deje de robarte la comida

Los perros, mamíferos carnívoros de la familia de los cánidos, son el mejor amigo que cualquiera puede tener debido a su gran lealtad y cariño. Los canes se encuentran entre los animales más comunes del mundo ya que se estima que la población mundial de perros está entre 700 millones y 1.000 millones. Por otra parte, existen distintos tipos de canes según su tamaño, su forma y pelaje el cual es muy diverso según la raza. No obstante si hay algo que todas las razas tienen en común, es que en ciertos casos los perros no quieren comer su alimento balanceado dificultando a su dueño a la hora de comer.

Primeramente debemos preguntarnos ¿Por qué mi perro no quiere comer sus croquetas? Algunas de las respuestas a esta pregunta se hayan en la calidad del alimento brindado debido a que la comida para mascotas de baja calidad contiene altas cantidades de grasas y carbohidratos, y poca proteína, por lo que es posible que el organismo de tu perro comience a rechazarla generando malestar en el can. Otra de las posibles respuestas podría ser la dieta repetitiva debido a que tu mascota al igual que tu, prefiere algo de variedad en su plato, es decir se debería acompañara las croquetas con algo más de vez en cuando.

Por otra parte, en casos más preocupantes en los cuales la mascota se rehúsa a comer, se puede estar tratando de estrés por situaciones que le generan nerviosismo o ansiedad las cuales pueden disminuir su apetito. Algunas de las situaciones más comunes son una mudanza, la llegada o partida de un miembro de la familia, el cambio de rutina. La clave para lograr que tu perro coma su alimento, se encuentra en modificar la textura o el sabor de sus croquetas.

Uno de los trucos para que tu can coma su alimento es modificar la forma en la que se lo ofreces. Si acabas de cambiar sus croquetas, debes acostumbrarlo poco a poco a la novedad, aunque no siempre es fácil. Además si tu mascota está malacostumbrada a solo comer comida casera, claramente no aceptará tan fácilmente el alimento por lo que se debe sustituir una pequeña parte de la porción diaria y a lo largo de una semana, ve aumentando la cantidad de croquetas. Es importante no ceder y mantenerse firme al marcar una rutina eligiendo siempre las mismas horas para que coma sus croquetas.

Imagen: Cadena Ser

Otra de las posibles opciones para acostumbrar a tu perro a su alimento es el agua. Debes mezclar las croquetas con un poco de agua fría o tibia ya que así tomarán una textura blanda, más atractiva para muchos canes. El caldo también es un gran aliado pero debes utilizar uno sin sal ni grasas o condimentos ya que dañarán a tu mascota. Finalmente el último truco es el aceite de pescado. Este puedes obtenerlo cuando abras una lata de atún o sardinas para rociarlo por encima de las croquetas ya que olor y el sabor del pescado hará que tu can devore su alimento.