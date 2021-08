Tini Stoessel muestra cómo debe llevarse puesto una minifalda esta temporada

Tini Stoessel recibió esta semana un guiño de parte de su colega Lali Esposito que hizo estallar las redes. En una devolución en “La Voz Argentina” destinada a la participante Camila, la protagonista de “Sky Rojo” mostró toda su devoción por la ex de Sebastián Yatra.

“Disfruté mucho cuando empezó la canción porque es un temazo de las chicas” dijo primero Lali, para luego cerrar con una mini coreo de “Tini Tini Tini Tini” rematada con un beso a cámara y la frase “Para Tini”. Al parecer la supuesta grieta entre las artistas quedó en el pasado o nunca existió.

Hace unas horas, Tini Stoessel publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La ex estrella de Disney lució una musculosa lila, una minifalda de color rosa pastel y un traslúcido abrigo. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

“Muy pronto @galore” fue el simple y promocional epígrafe que eligió Stoessel para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 163 mil de corazones. Además, la publicación de la intérprete de “Suéltate El Pelo” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans.