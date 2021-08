Gloria Trevi revela cómo es realmente María León cuando las cámaras se apagan

Gloria Trevi, cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana recientemente ha hablado sobre su relación con María León Barrios sacando a la luz algunos secretos. Trevi es la artista mexicana más taquillera del siglo 21 según ya que ha vendido más de 35 Millones de discos en todo el mundo.

Por su parte, María León Barrios es una popular actriz y cantante española, hermana del actor y director Paco León, e hija de la también actriz Carmina Barrios. Gloria y María cruzaron sus caminos al colaborar en "Mudanza de Hormiga", el nuevo hit musical de ambas celebridades que fue lanzado recientemente.

Si bien suele ser difícil trabajar con un completo desconocido, María León Barrios y Gloria Trevi se sintieron como si fueran amigas de toda la vida. Ambas artistas trabajaron a la par en el proceso creativo, desde la escritura hasta la coreografía del baile que saldrá a la luz posteriormente para viralizar la canción. Sobre ello Gloria Afirmó: “Hablamos de todo, contábamos nuestra situación amorosa y me encanta su manera de ser, su filosofía de vida, la cual apoyo cien por ciento”. A ello León agregó “Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida y recién me estaba conociendo, fue lindo y eso me sorprendió para bien, me encantó esa capacidad que tiene de hacer que todas nos sintamos bien”.

Por otra parte, Trevi confesó en una conferencia de prensa que espera que este nuevo hit invada de energía a todos llegando incluso a convertirse en un clásico en las bodas para que las parejas celebren su amor ya que la letra es romántica y bailable.

Finalmente tanto María León Barrios como Gloria se elogiaron mutuamente ya que la primera destacó la creatividad y la habilidad en el tubo de su colega. Por su parte Gloría Trevi declaró: “María es una cantante completa, baila, canta, y además es compositora de las buenas, la veía muchas veces y sólo esperaba que saliera un buen tema, por metiche me tocó escuchar la canción y me encantó”.