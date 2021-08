Todo por amor: Anuel AA dedica nueva canción a Karol G para reconquistar su corazón

Anuel AA, es un popular rapero y cantante puertorriqueño de reguetón y trap latino, quien ha revelado que su nueva canción estaría dedicada a Karol G. El artista ganó fama mundial a principios del año 2016 cuando lanzó el hit musical “La ocasión” el cual contó con la participación de Ozuna, Arcángel y De La Ghetto.

Anuel AA mantuvo una relación con Karol G desde el año 2018, hasta que el 20 de abril de 2021 cuando la artista y él hicieron oficial la ruptura. Por su parte Karol, cantante colombiana, obtuvo reconocimiento a nivel mundial en 2017 cuando lanzó el sencillo “Ahora me llama” junto con Bad Bunny. Dicha canción rápidamente se convirtió en un hit logrando ingresar al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”.

Recientemente Anuel AA ha sacado a la luz una nueva canción llamada “23 preguntas” en la cual el artista le suplica a una misteriosa mujer que "Empiecen otra vez". Rápidamente sus fans advirtieron que esta nueva canción estaría dedicada para la ex pareja del rapero, Karol G.

Además de la poco sutil letra de “23 preguntas”, la canción de Anuel AA fue lanzada el 23 de agosto. Todo esto da claros indicios de que el hit tiene relación con la cantante ya que la fecha elegida para estrenar la canción coincide con el que habría sido su aniversario con Karol G de no haber acabo su relación. Además de ello el cantante afirmó en su cuenta de Instagram, que la nueva canción se trata de un día que “Significa mucho” para él.

Imagen: Instagram Anuel AA

Por otra parte hace tan solo unos días Anuel AA le pidió a Karol G, quien es su ex prometida, que le de una segunda oportunidad a su relación. Este hecho fue icónico ya que el rapero lo hizo en medio de uno de los conciertos de la cantante al gritar: “Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!”. Es así que el puertorriqueño se ha jugado todo por amor, dejado más que en claro que su nuevo hit “23 preguntas” es un intento de recuperar a su ex prometida afirmando: “No he hecho música en cinco meses, así que quería hacer algo un poco más íntimo”.