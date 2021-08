Modo verano: Sol Pérez sacudió la red con su hermosura

Sol Pérez sorprendió a gran parte de sus fans al revelar que un hombre se subió a su automóvil de manera inesperada cuando arribó al estudio de televisión de “Eltrece”.

“Fue raro y me asusté bastante porque nuca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo le preguntaba adónde. Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto" expresó Sol en diálogo con “Implacables”.

Este jueves, Sol Pérez compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su belleza ante la cámara con el sol de frente y una pared blanca de fondo. La blonda lució un conjunto total white compuesto por un top y una minifalda. Además, la mediática complementó su look con unos zapatos taco aguja de color azules, su cabello suelto y un delicado make up.

“Con este look ya quiero verano” fue el sencillo y alegre texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 205 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles followers en este posteo.