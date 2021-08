Julio Iglesias finalmente habló sobre su estado de salud

Julio Iglesias, cantante, compositor, músico, productor y licenciado en derecho, finalmente ha decidido brindar declaraciones sobre su estado de salud. El cantante es el artista hispano más exitoso de todos los tiempos ya que fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y como el artista latino que más discos ha vendido en la historia.

Iglesias, quien es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional, ha estado en el ojo público debido a su estado de salud. El compositor cuenta con más de 2600 discos de oro y platino certificados por lo que su fama es de alcance mundial. Debido a ello los rumores sobre su bienestar son de gran interés ya que cuenta con seguidores en Instagram en todos los continentes.

Recientemente Julio Iglesias ha decidido recordar el pasado en su Instagram remontándose hacia 1965, cuando tenía 21 años. En dicha red social, el cantante realizó una publicación en la cual compartió una foto de su juventud cuando se encontraba recuperándose de un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, accidente que acabó con su carrera futbolística.

La foto de Iglesias en Instagram fue acompañada con el siguiente mensaje: "En esta foto me estaba recuperando poco a poco. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación". El artista aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores sobre presuntos problemas de salud que circulan desde 2020. Dichos rumores se habrán iniciado cuando el compositor fue sorprendido por los paparazzi caminando con cierta dificultad.

Imagen: El comercio Perú

Si bien Julio Iglesias ha reconocido que padece de dolor en la espalda y que puede llegar a verse cada vez más débil, también asegura que esto se debe a su avanzada edad y no a problemas de salud ya que tiene 78 años. "Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y, si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo", afirmó el cantante en Instagram.