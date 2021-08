Jennifer Aniston sorprendió a los fanáticos de Friends con un increíble gesto

Jennifer Aniston es una de las estrellas que se ganó el corazón de millones de personas en el mundo por su participación en Friends. En la exitosa sitcom creada por Marta Kauffman y David Crane le dio vida a Rachel Green, una joven que ha sido mimada por sus padres durante toda su vida y ha obtenido todo lo que ha querido por el consentimiento de ellos. Luego de huir de su boda, decide cortar el lazo de dependencia con sus progenitores y comenzar su camino como una persona adulta e independiente.

Junto a ella, en la pantalla chica brillaron Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Si bien la tira se emitió, por primera vez, 17 años atrás, hoy continúa haciendo reír. Son miles los que eligen el contenido en la plataforma de HBO Max.

Jennifer Aniston luciendo las prendas exclusivas de Friends

Ahora, la actriz sorprendió a los fans del programa con un gran anuncio. "Estoy emocionada de mostrarles algunas piezas de la primera colección de merchandising de Friends", comenzó diciendo junto a una postal donde se la ve luciendo dos de las preciosas prendas.

Acto seguido, contó lo que hará con parte del dinero que perciba de las ventas y llamó la atención de todos con el increíble gesto. "La mitad de mis ganancias de esta entrega limitada beneficiará a Americares, una organización que amo… que trabaja para brindar alivio, atención de salud mental y asistencia médica a las comunidades y personas afectadas por Covid-19", expresó.

Los objetos son de edición sumamente limitada y en ellas están plasmadas algunas de las icónicas frases del programa:"Smelly Cat", "Who's Fiaca?", "I know" y "I will be there for you", entre otras.